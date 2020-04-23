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Водителям-новичкам в Удмуртии посоветовали воздержаться от поездок из-за снегопада

09:58, 23 апреля, 2020
Ксения Чернова
Водителям-новичкам в Удмуртии посоветовали воздержаться от поездок из-за снегопада
09:58, 23 апреля, 2020
Ксения Чернова
885
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#Удмуртия
Фото: Wikimedia Commons
885
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Автолюбителям нужны быть особенно внимательными.

Ижевск. Удмуртия. Водителям-новичкам в Удмуртии посоветовали воздержаться от поездок из-за снегопада. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Начавшийся мокрый снег и понижение температуры могут серьезно осложнить дорожную ситуацию. Автолюбителям в подобных условиях необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, дистанцию между машинами, избегать опасных маневров, отказаться от обгонов.

«Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками», – отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, синоптики сообщили о резком похолодании, которое начнется в Удмуртии в четверг.

09:58, 23 апреля, 2020
Ксения Чернова
885
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#Удмуртия

 

 

 


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