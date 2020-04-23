Автолюбителям нужны быть особенно внимательными.

Ижевск. Удмуртия. Водителям-новичкам в Удмуртии посоветовали воздержаться от поездок из-за снегопада. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Начавшийся мокрый снег и понижение температуры могут серьезно осложнить дорожную ситуацию. Автолюбителям в подобных условиях необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, дистанцию между машинами, избегать опасных маневров, отказаться от обгонов.

«Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками», – отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, синоптики сообщили о резком похолодании, которое начнется в Удмуртии в четверг.