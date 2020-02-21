В Ижевске снесли почти все ледяные фигуры, построенные на фестивалях

Скульптуры стали представлять опасность.

Ижевск. Удмуртия. Часть ледяных фигур у Михайловского собора в Ижевске, созданных скульпторами в рамках фестиваля ангелов и архангелов, демонтировали. Об этом «Сусанину» рассказал художник Анфим Ханыков.

Из-за теплой погоды лед начал таять, скульптуры уже представили опасность для прохожих. Демонтировали фигуры в четверг, 21 февраля.

Также полностью все ледяные творения убрали у монумента. Их художники строили с конца января на фестивале «Удмуртский лед».

По словам Ханыкова, в прошлом году фигуры простояли дольше, примерно до 8 марта.