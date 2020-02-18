Итоги дня: женская хоккейная команда в Удмуртии, познания в иностранных языках и реставрация «сталинки» в Ижевске

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 18 февраля, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Удмуртии создали женскую хоккейную команду «Ижсталь». В неё вошли девушки 2007-2013 годов рождения со всей республики.
Наркотики, стоп:
Полицейские в Удмуртии нашли у курьера интернет-магазина 1,5 кг героина. Жителя Чайковского задержали в Воткинске, а после обыскали его квартиру на малой родине.
«Крошка немецкий»:
Диктант по немецкому языку пройдёт в Ижевске 20 февраля. Свои познания в иностранном языке может проверить любой желающий.
Язык Поднебесной:
В Удмуртии впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Столь «экзотический» предмет выбрал один из ижевских школьников.
Сохраняя наследие:
Реставрация одной из «сталинок» на улице Пушкинской началась в Ижевске. Специалисты намерены воссоздать утраченную лепнину на фасаде здания.