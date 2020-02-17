На дорогах возможны снежные заносы.

Ижевск. Удмуртия. Метель и сильный ветер ожидаются в Удмуртии в понедельник, 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают: ветер будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду, местами скорость его порывов достигнет 15-17 метров в секунду. Столбики термометров не опустятся ниже -1, -6 градусов по Цельсию.

«Местами гололед. На дорогах снежные заносы, накат», – говорится в сообщении.