Свыше 7 гектаров сельхозугодий Удмуртии в 2019 году заросло коноплей

Особенно много таких мест выявлено в Завьяловском районе.



Ижевск. Удмуртия. Дикорастущую коноплю нашли на землях сельхозназначения в 8 районах Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, общая площадь «угодий» составила 7,3 гектара.

Очаги произрастания расположены в основном на территории животноводческих ферм. На пашне ничего подобного не отмечено.

По данным муниципалитетов, в Завьяловском районе обнаружили 4,3 гектара конопли, в Дебесском и Малопургинском - по гектару, полгектара - в Увинском. Незначительные по размерам заросли наркотического растения выявили также в Кизнерском, Воткинском, Киясовском и Сарапульском районах.

Местные администрации приняли меры по ликвидации очагов произрастания нежелательной травы. В 2019 году химическим и механическим способами конопля была уничтожена на площади 6,763 гектара.