Оставшийся участок дороги на границе с Кировской областью начали ремонтировать в Удмуртии

Дорожники восстановят 7,5 км полотна.

Глазов. Удмуртия. Заключительный этап ремонта дороги на границе с Кировской областью начался в Удмуртии. Об этом сообщает «Удмуртавтодор».

В этом году дорожники восстановят почти 7,5 км участка трассы «Глазов-Яр-Пудем-Орловский-граница Кировской области». На время работ движение будет организовано по одной свободной полосе.

Дорогу поднимут и расширят. На нескольких участках основание дороги между подстилающим слоем песчано-гравийной смеси и нижним слоем гравия укрепят синтетическим полотном типа Дорнит. Это позволит избежать смешивания нижнего грунта с насыпными слоями.

Обочины укрепят фракционным щебнем. С приходом тепла построят и укрепят кюветы.

Помимо этого, на дороге перенесут столбы электросетей, связи. Установят две остановки, павильон, обновят барьерное ограждение. Также на дороге появятся 175 дорожных знаков, сигнальные столбики.