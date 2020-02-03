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Юные баскетболистки Ижевска, шумные соседи в России и недостаточная компенсация за крушение самолета под Тегераном: что произошло минувшей ночью

08:10, 03 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Юные баскетболистки Ижевска, шумные соседи в России и недостаточная компенсация за крушение самолета под Тегераном: что произошло минувшей ночью
08:10, 03 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
204
0
#спорт\n#Ижевск\n#Украина\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#Иран\n#баскетбол\n#соседи
Фото: vk.com/udmbasket
204
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Первую трудовую неделю февраля «Сусанин» встречает традиционном утренним обзором новостей в понедельник, 3 февраля.

 

Баскетболистки в Ижевске:

В Ижевске с 3 по 8 февраля пройдёт полуфинал Первенства России среди девушек 2005 года рождения и моложе. Об этом сообщила федерация баскетбола «Удмуртия».

В полуфинале примут участие шесть  команд, четыре из которых выйдут в финал Первенства России. В Ижевске встретятся команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Верхней Пышмы, Челябинска, Барнаула и самой столицы Удмуртии.

«При тесном сотрудничестве федерации баскетбола "УДМУРТИЯ", БК "Купол-Родники", СШОР-3 и родителей у нас появилась возможность провести второй раунд полуфинала Первенства России в Ижевске. На этом этапе у нас три команды соперников участвовали в финале прошлого сезона. Будет сложно, но интересно. Наша команда настроена решительно. Будем бороться за выход в финал. Приглашаем всех неравнодушных прийти и поддержать нашу команду!», — сказала главный тренер ижевской команды Ирина Карандашова.

 

Замечательный сосед:

Депутаты Госдумы России предложили ужесточить наказание для соседей, которые шумят в жилых домах с 23:00 до 7:00. Как передаёт RT, о законопроекте рассказала «Известиям» член комитета по труду и соцполитике нижней палаты парламента Ольга Павлова.

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Согласно проекту, административный штраф выписывается собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.

В случае, если людям мешает кафе или другое заведение в доме, то деятельность предприятия может быть остановлена на 90 дней.

Уточняется, что нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека».

 

Недостаточная компенсация:

Власти Ирана предложили выплатить компенсацию в размере 80 тыс. долларов (более 5 млн рублей) каждой семье, потерявшей близкого при крушении самолета под Тегераном, однако Украина отказалась, посчитав такую сумму недостаточной. Как передают «Известия», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что человек был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребёнку надо в институт поступать, 80 тыс. долларов — это совсем мало», — заявил он в комментарии ТСН.

Зеленский пообещал «давить» на Тегеран, чтобы добиться большего размера компенсации. На данный момент украинские власти выплатили семьям по 200 тыс. гривен (более 510 тыс. рублей).

Свою часть компенсации должны выплатить «Международные авиалинии Украины», однако работа страховых компаний перевозчика затруднена из-за того, что Иран находится под санкциями.

Кроме того, Киев по-прежнему намерен обратиться в международный суд по факту крушения лайнера.

Напомним, Boeing 737, выполнявший рейс PS 0752 Тегеран–Киев, разбился 8 января спустя две минуты после вылета. Жертвами крушения стали находившиеся на борту девять членов экипажа и 167 пассажиров. Изначально Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но 11 января признал свою вину. Власти республики заявили о непреднамеренном поражении лайнера ракетой из-за «человеческой ошибки» — система ПВО приняла самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было несколько секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.

08:10, 03 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
204
0
#спорт\n#Ижевск\n#Украина\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#Иран\n#баскетбол\n#соседи

 

 

 


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