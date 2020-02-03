В 2019 году Удмуртия оказалась на 8 месте среди регионов ПФО по вводу жилья

В республике построили более 11 тыс. квартир.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году Удмуртия заняла 8 место среди регионов ПФО по количеству введенного жилья. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, на 1 тыс. жителей введено 504,7 кв.м. Лидером стала Ульяновская область – 820,2 кв.м., в числе последних – Кировская область, где на каждую тысячу жителей введено 397,3 кв.м.

С января по декабрь в республике построили 11022 квартиры общей площадью более 700 тыс. кв.м. По этому показателю количество введенного жилья выросло на 45 тыс. кв.м. Из всего объема 430 тыс. кв.м. население построило самостоятельно.