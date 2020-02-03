Продолжительный снегопад ожидается в Удмуртии 3 февраля

Температура воздуха днем составит от -4 до +1 градуса по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Продолжительный снегопад ожидается в Удмуртии в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днем продолжительный снег, мокрый снег», – предупреждают синоптики.

Это приведет к снежным заносам и накату на дорогах.

Днем в республике будет дуть южный ветер, его скорость составит 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит от -4 до +1 градуса по Цельсию.