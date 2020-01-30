Итоги дня: прием в первые классы, память о войне и профилактика коронавируса в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 30 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что численность населения в Удмуртии на начало 2020 года оказалась ниже прогноза. По предварительной оценке, на 1 января 2020 года в республике проживают 1 501 005 человек.

Память бесценна:

В Удмуртию доставили уникальную записку времён Великой Отечественной войны. Записка находилась в неиспользованном артиллерийском снаряде.

Безопасность жизни:

Отдых троих рыбаков на Каме в Удмуртии закончился трагедией. Один из мужчин умер ночью в палатке.

Скоро в школу:

Приёмную кампанию в первый класс начнут 1 февраля несколько лицеев Ижевска. Также в этот день стартует запись в Сарапуле.

Мойте руки перед едой:

В Минздраве Удмуртии дали рекомендации по профилактике коронавируса. Врачи заверили, что посылки из Китая не могут его принести.