Поголовье мясного скота в Удмуртии планируют увеличить в 10 раз к 2030 году

Сегодня в республике насчитывается 906 голов мясных пород.

Ижевск. Удмуртия. Общее стадо мясного скота пород Герефорд и Абердин-ангус в Удмуртии за 10 лет планируют нарастить до 10 тыс. голов с нынешних 906. В планах – производить мраморную говядину в объеме 1,4 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Пока обеспеченность населения говядиной собственного производства составляет лишь 31%. Сегодня животные содержатся в небольших фермерских хозяйствах, на всю республику откормом занимаются 15 сельхозпроизводителей.

С 2020 года на развитие этого направления и увеличения численности стада в республиканском бюджете заложено 2,5 млн рублей. Субсидии будут выделять в расчете 5 тыс. рублей на содержание одного быка.

Отмечается, что производство говядины может быть с полным циклом только в том случае, когда животные проходят молочный период, доращивание и откорм. С этой целью в 2020-2021 годах в Удмуртии заработает первый племенной репродуктор, а до 2022 года появятся откормочные площадки и перерабатывающие производства с убойными пунктами.