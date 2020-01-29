Из-за теплой зимы в Удмуртии может увеличиться численность мышей

За этим последует рост числа хищных особей.

Ижевск. Удмуртия. Теплая зима в Удмуртии может повлечь за собой рост численности мышей. Об этом журналистам рассказал в среду, 29 января, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Юрий Волков.

Поскольку мышь - источник питания для лис, то за этим может последовать и увеличение числа хищников. Юрий Волков напомнил, что лиса является основным переносчиком бешенства, потому специалисты не исключают «скачок» опасного заболевания.

«Сейчас образуются слои наста и лиса не может достать мышь, поэтому она голодает и начинает массово выходить в районы, к людям. Они идут к местам несанкционированных свалок, где можно добыть себе пищу. Отсюда есть и риски развития бешенства», - добавил заместитель руководителя ведомства.

Также в Управлении напомнили, что Удмуртия является регионом повышенного риска по заболеваемости свиней африканской чумой, поскольку свиноводство является основной отраслью животноводства в республике. В подсобных хозяйствах и на предприятиях сегодня насчитывается около 260 тыс. голов. В прошлом году на это заболевание было исследовано 433 пробы, все они оказались отрицательными. Четырем предприятиям в Киясовском, Шарканском, Малопургинском и Игринском районах, которые не обеспечили биологическую безопасность, пришлось ликвидировать свинопоголовье.