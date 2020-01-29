Старые амбарные доски отправила Удмуртия в страны Евросоюза

Иностранцы используют материал в декоре.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2019 году экспортировала в страны Евросоюза старые амбарные доски и доски от заборов. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции рассказала замначальника отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Лариса Ахметова.

По её словам, иностранцы закупают у жителей региона устаревший материал и используют в дизайне, отделке помещений. По их мнению, испытавшие на себе дождь, снег, ветер доски после шлифовки обретают естественный рисунок.

Напомним, в прошлом году Удмуртия отправила около полутонны бересты и соснового корня в зарубежные страны, экспортировала 86 тыс. кубометров леса.