В Удмуртии 15 самовольных построек демонтировали в 2019 году

Работы проходили под контролем судебных приставов.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году под контролем судебных приставов в Удмуртии демонтировали 15 самовольных построек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского УФССП.

Основную часть исполнительных производств составили решения судов об освобождении земельных участков от торговых модулей, павильонов, навесов остановок, брусчатки.

Например, в Ижевске принудительно демонтированные киоски находились на улице Ворошилова, улице Барышникова, улице Пархоменко, а также на остановках общественного транспорта «Переулок Воткинский», «Улица Пушкинская», «Улица Молодёжная», «Улица Щорса», «Белая Ворона».

Ещё одну ижевчанку обязали освободить самовольно занятую территорию на улице Никольской. Женщина установила забор из листов металлопрофиля. Должница самостоятельно демонтировала его.

На улице Максима Горького в Ижевске индивидуальный предприниматель после врученных требований судебного пристава-исполнителя снёс лёгкую металлоконструкцию здания склада. Тем самым было устранено препятствия в пользовании главным коллектором и сетью водопровода.

Другой ижевчанин на улице Живсовхозной также освободил самовольно занятый земельный участок после вынесения судебным приставом исполнительского сбора. Мужчина установил здесь поликарбонатные теплицы, хозяйственные постройки, забор из металлопрофиля. Все постройки пришлось снести.

Также житель Балезинского района Удмуртии под контролем судебного пристава снёс самовольную постройку в посёлке Балезино на улице Льнозаводской.