Итоги дня: отголоски паводка, чемпионат по хоккею на валенках в Ижевске и экспорт бересты из Удмуртии

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 28 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что двухтомный русско-удмуртский словарь презентовали в Ижевске. Он состоит из 55000 слов и вышел тиражом 2000 экземпляров.

Поддержи педагога:

Директор школы из Ижевска вышла в финал конкурса «Лучшие руководители России». Поддержать её можно с помощью интернет-голосования.

Наша игра:

Чемпионат по хоккею на валенках состоится в Ижевске. 2 февраля пройдут районные турниры, а 9 февраля — городской финал.

Скоро весна:

В Ижевске начало подтапливать дома в микрорайоне «Позимь». Жители жалуются на отсутствие водоотводных канав.

Экспорт ресурсов:

Около полутонны бересты и соснового корня экспортировала Удмуртия в 2019 году. 73% продукции направилось в Японию.