Итоги дня: бесплатный прием онкологов, памятник студотрядам в Ижевске и рост тарифа на проезд по мостам через Каму и Буй

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 27 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что обвиняемую в обмане 35 туристов менеджера фирмы из Ижевска задержали в Сочи. Напомним, ущерб от действий злоумышленницы оценивают в 3,5 млн рублей.

Главное — здоровье:

Бесплатный осмотр молочных желез и кожи проведут врачи-онкологи в Ижевске 1 февраля. Для приёма необходима предварительная запись.

«Труд крут!»:

Памятник студотрядам появится рядом с ИжГТУ. Скульптурная композиция будет представлять из себя мастерок, гитару и карту, демонстрирующую, в каких городах трудились отрядники.

«Соблюдай скоростной режим»:

Табло контроля скорости установили на федеральной трассе в Удмуртии. Конструкции начнут работать до конца февраля.

Долгая дорога:

Власти Удмуртии заявили о невозможности смены концессионера мостов через Каму и Буй. Рост тарифа на проезд здесь с 1 февраля составит около 3%.