Итоги дня: бесплатный прием онкологов, памятник студотрядам в Ижевске и рост тарифа на проезд по мостам через Каму и Буй

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 27 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что обвиняемую в обмане 35 туристов менеджера фирмы из Ижевска задержали в Сочи. Напомним, ущерб от действий злоумышленницы оценивают в 3,5 млн рублей.
Главное — здоровье:
Бесплатный осмотр молочных желез и кожи проведут врачи-онкологи в Ижевске 1 февраля. Для приёма необходима предварительная запись.
«Труд крут!»:
Памятник студотрядам появится рядом с ИжГТУ. Скульптурная композиция будет представлять из себя мастерок, гитару и карту, демонстрирующую, в каких городах трудились отрядники.
«Соблюдай скоростной режим»:
Табло контроля скорости установили на федеральной трассе в Удмуртии. Конструкции начнут работать до конца февраля.
Долгая дорога:
Власти Удмуртии заявили о невозможности смены концессионера мостов через Каму и Буй. Рост тарифа на проезд здесь с 1 февраля составит около 3%.