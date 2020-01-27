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Итоги дня: бесплатный прием онкологов, памятник студотрядам в Ижевске и рост тарифа на проезд по мостам через Каму и Буй

18:00, 27 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: бесплатный прием онкологов, памятник студотрядам в Ижевске и рост тарифа на проезд по мостам через Каму и Буй
18:00, 27 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: mintrans.ru
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 27 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что обвиняемую в обмане 35 туристов менеджера фирмы из Ижевска задержали в Сочи. Напомним, ущерб от действий злоумышленницы оценивают в 3,5 млн рублей.

 

Главное — здоровье:

Бесплатный осмотр молочных желез и кожи проведут врачи-онкологи в Ижевске 1 февраля. Для приёма необходима предварительная запись.

 

«Труд крут!»:

Памятник студотрядам появится рядом с ИжГТУ. Скульптурная композиция будет представлять из себя мастерок, гитару и карту, демонстрирующую, в каких городах трудились отрядники.

 

«Соблюдай скоростной режим»:

Табло контроля скорости установили на федеральной трассе в Удмуртии. Конструкции начнут работать до конца февраля.

 

Долгая дорога:

Власти Удмуртии заявили о невозможности смены концессионера мостов через Каму и Буй. Рост тарифа на проезд здесь с 1 февраля составит около 3%. 

18:00, 27 января, 2020
Дмитрий Стрелков
223
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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