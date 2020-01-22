Селекционный центр картофелеводства могут создать Удмуртия и Белоруссия

Сегодня большая часть семян завозится из-за пределов республики.

Минск. Белоруссия. Удмуртия предложила Белоруссии создать совместный селекционно-семеноводческий центр картофелеводства. Стороны обсудили эту идею в ходе визита делегации Удмуртии к коллегам, сообщает пресс-служба Минсельхоза Белоруссии.

Несмотря на то, что картофель является одной из перспективных сельскохозяйственных культур Удмуртии, большая часть семян сегодня завозится из-за пределов республики.

Помимо этого, на встрече обсуждался опыт в выращивании льна. Кроме того, специалисты заинтересовались наработками белорусских коллег в области образования и предложили создать совместную международную агрошколу с проведением вебинаров, стажировками на предприятиях.

Республика уже начала работу в этом направлении. Напомним, в 2019 году Минсельхоз Удмуртии инициировал открытие четырёх агроклассов: в селе Италмас Завьяловского района, в селе Сигаево и Кигбаевской средней школе Сарапульского района. В Белоруссии таких классов открыто уже 400.