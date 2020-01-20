Итоги дня: похолодание в Удмуртии, вывоз воздуха вместо снега и новый логотип команды «Зенит-Ижевск»

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 20 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что футбольный клуб «Зенит-Ижевск» обновил свой логотип. Решение о его смене руководство клуба приняло в связи с реорганизацией.
Перспективы:
Глава Удмуртии предложил назначить руководителя Минсельхоза республики Ольгу Абрамову заместителем председателя правительства региона. Для этого изменят функционал вакантной должности.
Благое устройство:
Горожане одобрили проект квартала «Сердце Можги». Теперь концепцию направят в Минстрой Удмуртии для решения вопроса о выдвижении на федеральный конкурс.
Воздушные массы:
Ижевчане заподозрили коммунальщиков в вывозе воздуха вместо снега. Глава города Олег Бекмеметьев ответил, что ситуация вырвана из контекста, оплата производится за кубы и на снегосвалке организован чёткий учёт.
И о погоде:
Небольшое похолодание может прийти в Удмуртию к концу рабочей недели. В ночь на пятницу и субботу температура воздуха может опуститься до -8… -13 градусов.