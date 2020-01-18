Директора филиала «Удмуртлес» оштрафовали за нарушение порядка учета древесины

Также были выявлены нарушения при проведении закупок.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали директора Сюмсилес - филиала «Удмуртлес». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Не заключив в установленном порядке договор, учреждение допустило предпринимателя к рубке деревьев, что создало условия для нарушения конкуренции и прав других лиц. В связи с этим, учет вырубленной древесины до вывоза ее из леса в должном порядке не проводился.

Прокурор внес представление руководителю «Удмуртлеса» по результатам которого должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также директора филиала привлекли к административной ответственности .Суд оштрафовал его на 25 тыс. рублей.