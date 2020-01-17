Итоги дня: музейный квартал в Сарапуле, закрытие купелей в Удмуртии и наступление похолодания

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 17 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Ижевске установят временные знаки для удобства вывоза снега. В ночь на 18 января они появятся на улице Карла Либкнехта.

Не крещенские морозы:

Ещё две купели для Крещенских купаний закрыли в Удмуртии. Толщина льда на территории ижевской купели остаётся в пределах нормы.

Не нарушай:

Макеты автомобилей ДПС будут устанавливать в Удмуртии в местах концентрации ДТП. В регионе закупили 10 таких макетов.

Город для людей:

Жители Сарапула одобрили проект «Музейного квартала». Теперь Минстрой Удмуртии решит, выдвигать ли проект на федеральный конкурс.

И о погоде:

На следующей неделе в Удмуртии похолодает до -15 градусов. Затем вновь придёт потепление.