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Итоги дня: музейный квартал в Сарапуле, закрытие купелей в Удмуртии и наступление похолодания

18:00, 17 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: музейный квартал в Сарапуле, закрытие купелей в Удмуртии и наступление похолодания
18:00, 17 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: ИА "Сусанин"
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Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 17 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Ижевске установят временные знаки для удобства вывоза снега. В ночь на 18 января они появятся на улице Карла Либкнехта.

 

Не крещенские морозы:

Ещё две купели для Крещенских купаний закрыли в Удмуртии. Толщина льда на территории ижевской купели остаётся в пределах нормы.

 

Не нарушай:

Макеты автомобилей ДПС будут устанавливать в Удмуртии в местах концентрации ДТП. В регионе закупили 10 таких макетов.

 

Город для людей:

Жители Сарапула одобрили проект «Музейного квартала». Теперь Минстрой Удмуртии решит, выдвигать ли проект на федеральный конкурс.

 

И о погоде:

На следующей неделе в Удмуртии похолодает до -15 градусов. Затем вновь придёт потепление.

18:00, 17 января, 2020
Дмитрий Стрелков
249
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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