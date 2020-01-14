Итоги дня: конкурс лучших педагогов Удмуртии, порыв водопровода и долги по зарплате в Гуманитарном лицее Ижевска

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 14 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев занял первое место в лыжном спринте в Дрездене. Соревнования в Германии проходят в рамках Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Международного паралимпийского комитета.
«Учитель, воспитай ученика»:
В Удмуртии стартовал республиканский конкурс «Педагог года — 2020». Заявки принимаются до 20 января.
Очередной порыв:
Водопровод диаметром 500 мм прорвало на улице Пушкинской в Ижевске. Ремонтные работы планируется завершить в среду, 15 января.
Работа взаймы:
Более двух месяцев сотрудникам Гуманитарного лицея в Ижевске не выдавали зарплату. Сумма задолженности составила 635,4 тыс. рублей.
Новая надежда:
Для решения проблемы обманутых дольщиков Удмуртии могут разрешить использовать федеральную землю. Это позволит решить жилищный вопрос 205 пострадавших.