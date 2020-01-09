Бешеная собака покусала двоих жителей Вавожского района Удмуртии

В деревне установят карантин на два месяца.

Вавож. Удмуртия. Бешеная собака покусала двоих людей в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации в четверг, 9 января.

«1 января 2020 года поступил звонок о том, что в одном из личных подсобных хозяйств собака покусала двоих людей. Инцидент произошел в деревне Яголуд Вавожского района», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, собака впервые появилась в деревне 1 января. Хозяин её неизвестен. Ветеринарная служба района отобрала биоматериал и отправила его в лабораторию. Через два дня диагноз «Бешенство» был подтверждён. На деревню Яголуд собираются наложить карантин сроком на 60 дней.

Власти призвали жителей быть бдительными и не допускать контакта с бездомными и дикими животными. А своих домашних питомцев стоит содержать на территории личных подсобных хозяйств, либо на привязи.

Напомним, в Удмуртии в 2019 году зарегистрировали почти в два раза больше случаев бешенства, чем в предыдущем.