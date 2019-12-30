Жителей Удмуртии предупредили: в понедельник и вторник усилится ветер

Скорость порывов составит 15-17 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра, которое ожидается ближайшей ночью и днем во вторник, 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Скорость порывов юго-западного ветра составит 15-17 метров в секунду.

Жителей попросили закрывать окна и форточки, обращать внимание на провода линий электропередач, воздержаться от поездок на личном авто. Водителям стоит внимательнее выбирать место для парковки.