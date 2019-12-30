История ижевского театра, поражение российских хоккеистов и верность белорусов своей валюте: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний понедельник 2019 года «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Браво и спасибо:

В январе в «Музее Ижевска» начнёт работу лекторий «Ижевская авансцена». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Ижевская авансцена» — авторский цикл лекций-концертов о премьерах, примах и примадоннах нашего города, о тех, кого обожала ижевская публика. Это рассказ о тех, кто составил целую эпоху в истории Музыкально-драматического, потом Музыкального и, наконец, Государственного театра оперы и балета Удмуртии.

Лекции начнутся 5 января и продолжатся до июня 2020 года. Всего будет организовано 6 лекций. Прочтёт их театральный критик, культуролог, заслуженный журналист Удмуртии Елена Обидина. Лекции будут проходить по воскресеньям, начало в 15:00. Первая встреча «Король ижевской оперетты» будет посвящена Заслуженному артисту Удмуртии и России Сергею Кудрявцеву.

Молодая ледовая дружина:

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Как пишет РБК, встреча, проходившая на стадионе Ostravar Arena, завершилась со счетом 3:1 в пользу американских хоккеистов.

В конце второго периода матча российская команда пропустила две шайбы за шесть секунд. На 36-й минуте отличились хоккеисты сборной США Артур Калиев и Ник Робертсон. В третьем периоде команды забросили еще по одной шайбе. Сначала на 42-й минуте Калиев оформил дубль, а затем Александр Ромашов отыграл один гол, отличившись на 44-й минуте.

Это второе поражение россиян на молодёжном чемпионате мира. В стартовой игре турнира команда уступила Чехии со счетом 3:4. Матч с американцами стал для сборной России вторым за выходные. В субботу российские хоккеисты одержали победу над командой Канады, разгромив соперника со счетом 6:0.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведёт во вторник, 31 декабря, против Германии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Родные «зайчики»:

Белоруссия не планирует отказываться от национальной валюты в рамках интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Государство не станет менять белорусский рубль на другую валюту, отметил Крутой. Он подчеркнул, что все догадки о возможной смене национальной валюты в Белоруссии являются «абсолютной глупостью».

Ранее сообщалось, что Москва и Минск почти завершили работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции. На данный момент несогласованными остались дорожные карты по нефти и газу, также имеется ряд разногласий в налоговой сфере.

По словам вице-премьера, для завершения интеграции необходимо политическое решение.