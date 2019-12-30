  • $ 62.03 ↑
  • € 69.03 ↑

История ижевского театра, поражение российских хоккеистов и верность белорусов своей валюте: что произошло минувшей ночью

08:05, 30 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
История ижевского театра, поражение российских хоккеистов и верность белорусов своей валюте: что произошло минувшей ночью
08:05, 30 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
164
0
#Ижевск\n#хоккей\n#Беларусь\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики
Фото: wikimedia.org
164
0

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний понедельник 2019 года «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

 

Браво и спасибо:

В январе в «Музее Ижевска» начнёт работу лекторий «Ижевская авансцена». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Ижевская авансцена» — авторский цикл лекций-концертов о премьерах, примах и примадоннах нашего города, о тех, кого обожала ижевская публика. Это рассказ о тех, кто составил целую эпоху в истории Музыкально-драматического, потом Музыкального и, наконец, Государственного театра оперы и балета Удмуртии.

Лекции начнутся 5 января и продолжатся до июня 2020 года. Всего будет организовано 6 лекций. Прочтёт их театральный критик, культуролог, заслуженный журналист Удмуртии Елена Обидина. Лекции будут проходить по воскресеньям, начало в 15:00. Первая встреча «Король ижевской оперетты» будет посвящена Заслуженному артисту Удмуртии и России Сергею Кудрявцеву.

 

Молодая ледовая дружина:

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Как пишет РБК, встреча, проходившая на стадионе Ostravar Arena, завершилась со счетом 3:1 в пользу американских хоккеистов.

В конце второго периода матча российская команда пропустила две шайбы за шесть секунд. На 36-й минуте отличились хоккеисты сборной США Артур Калиев и Ник Робертсон. В третьем периоде команды забросили еще по одной шайбе. Сначала на 42-й минуте Калиев оформил дубль, а затем Александр Ромашов отыграл один гол, отличившись на 44-й минуте.

Это второе поражение россиян на молодёжном чемпионате мира. В стартовой игре турнира команда уступила Чехии со счетом 3:4. Матч с американцами стал для сборной России вторым за выходные. В субботу российские хоккеисты одержали победу над командой Канады, разгромив соперника со счетом 6:0.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведёт во вторник, 31 декабря, против Германии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

 

Родные «зайчики»:

Белоруссия не планирует отказываться от национальной валюты в рамках интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Государство не станет менять белорусский рубль на другую валюту, отметил Крутой. Он подчеркнул, что все догадки о возможной смене национальной валюты в Белоруссии являются «абсолютной глупостью».

Ранее сообщалось, что Москва и Минск почти завершили работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции. На данный момент несогласованными остались дорожные карты по нефти и газу, также имеется ряд разногласий в налоговой сфере.

По словам вице-премьера, для завершения интеграции необходимо политическое решение.

08:05, 30 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
164
0
#Ижевск\n#хоккей\n#Беларусь\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасенный в Ижевске малыш встретит Новый год с родственниками

08:30, 23 декабря, 2019
3942

Пешеходный переход ликвидировали на улице Максима Горького в Ижевске

2780
13:50, 26 декабря, 2019

Новая праздничная иллюминация в Ижевске, гибель школьницы во время игры с кошкой и польза прерывистого голодания: что произошло минувшей ночью

2775
08:00, 26 декабря, 2019

Предприниматель Удмуртии задолжал в бюджет более 80 млн рублей налогов

2333
14:56, 23 декабря, 2019

Более 30 клиентов фирмы «Твой тур» в Ижевске написали заявление в полицию

2257
15:01, 25 декабря, 2019

РЖД уравняла в правах пассажиров с верхних и нижних полок

13:00, 25 декабря, 2019
1496

Российским пенсионерам предложили выплачивать «новогодний капитал»

1476
11:11, 25 декабря, 2019

Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

1417
21:29, 26 декабря, 2019

Трех бывших полицейских в Уфе осудили за изнасилование дознавательницы

1294
15:44, 26 декабря, 2019

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

1212
16:05, 23 декабря, 2019

Китай потребовал от США объясниться по делу Сноудена

17:31, 26 декабря, 2019
1455

Овечкин отпраздновал католическое Рождество с Трампом

1178
18:17, 25 декабря, 2019

Эд Ширан решил на время прервать музыкальную карьеру

930
14:59, 25 декабря, 2019

Давка в австралийском Сиднее: при раздаче подарков пострадали около 20 покупателей

917
13:18, 24 декабря, 2019

Суда строившей «Северный поток-2» швейцарской компании покинули Балтийское море

894
09:54, 23 декабря, 2019

Лонгриды

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019