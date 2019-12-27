Итоги дня: помощь семьям-погорельцам в Удмуртии и пандусы в «подземке» Ижевска

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 27 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям и подросткам. Поправки в законодательство вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Внимание — дорога:

Пандусы в подземном переходе на улице Горького в Ижевске сделают удобными. На днях рядом ликвидировали «зебру» у магазина «Подарки».

Помощь нуждающимся:

Жителей Удмуртии просят помочь многодетным семьям-погорельцам. По всем вопросам можно звонить в администрацию Можги: 8 (341-39) 3-22-08.

Лучшее — детям:

В нескольких районах Удмуртии откроются новые ясли в 2020 году. Всего за год планируют открыть 51 дошкольное учреждение.