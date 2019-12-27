В последние выходные декабря в Удмуртии похолодает

В ночь на понедельник похолодает до -29 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В выходные дни в Удмуртии существенных осадков не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра. http://udmpogoda.ru/

При этом температура воздуха будет понижаться. В субботу, 28 декабря, днём она составит от -7 до -12 градусов Цельсия, в ночь на воскресенье и утром 29 декабря — от -11 до -16 градусов. К вечеру воскресенья понизится и составит от -16 до -21 градуса.

Самая холодная ночь прогнозируется на понедельник, 30 декабря. Температура по республике опустится до -22..-29 градусов. Днём 30 декабря ожидается от -15 до -20 градусов Цельсия.

Во вторник, 31 декабря, по предварительному анализу прогнозируется снежная ветреная погода с повышением температуры до -2..-7 градусов. Новогодняя ночь ожидается тёплой, снежной и ветреной.