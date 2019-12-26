Итоги дня: ликвидация перехода в Ижевске, запрет на продажу никотиновых пэков и открытие главной ёлки Удмуртии

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 26 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в пятницу, 27 декабря, на Центральной площади Ижевска откроют ледовый городок и зажгут огни на главной ёлке республики. Горожан и гостей столицы Удмуртии ждут в 19:00.

Нет жвачке:

В Удмуртии ограничат время продажи никотиновых смесей. Если Госсовет примет поправки, то купить пэки смогут лишь совершеннолетние с 8:00 до 9:00.

Теперь в обход:

Пешеходный переход ликвидировали на улице Максима Горького в Ижевске. «Зебра» находилась у остановки «Магазин "Подарки"».

Свалкам нет:

60 млн рублей федеральных средств получит Удмуртия на рекультивацию свалок. Ещё 15 млн рублей даст республиканский бюджет.

Охотник, внимание:

В Удмуртии зарегистрировали 13 случаев заражения животных трихинеллезом. Охотникам напомнили, что мясо дикого зверя должно пройти экспертизу.