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Итоги дня: бесплатный транспорт в Ижевске и рекомендации врачей к новогодним праздникам

18:00, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: бесплатный транспорт в Ижевске и рекомендации врачей к новогодним праздникам
18:00, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
108
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 25 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в новогоднюю ночь проезд на трамвае и троллейбусе в Ижевске будет бесплатным. Прокатиться даром можно будет с 00:00 до 03:30.

 

Пропали:

В Удмуртии пропавшими без вести остаются 285 человек. В 2019 году удалось найти 165 человек.

 

Даром на турнир:

Бесплатные автобусы запустят на «Ижевскую винтовку». Транспорт будет курсировать 26, 28 и 29 декабря до комплекса имени Демидова.

 

Главное — здоровье:

«Сусанин» вместе со специалистами Минздрава Удмуртии рассказал, что покупать, как готовить и сколько пить, чтобы пережить Новый год.

18:00, 25 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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