Итоги дня: бесплатный транспорт в Ижевске и рекомендации врачей к новогодним праздникам

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 25 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в новогоднюю ночь проезд на трамвае и троллейбусе в Ижевске будет бесплатным. Прокатиться даром можно будет с 00:00 до 03:30.

Пропали:

В Удмуртии пропавшими без вести остаются 285 человек. В 2019 году удалось найти 165 человек.

Даром на турнир:

Бесплатные автобусы запустят на «Ижевскую винтовку». Транспорт будет курсировать 26, 28 и 29 декабря до комплекса имени Демидова.

Главное — здоровье:

«Сусанин» вместе со специалистами Минздрава Удмуртии рассказал, что покупать, как готовить и сколько пить, чтобы пережить Новый год.