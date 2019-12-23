Итоги дня: инфекция в детском саду, ёлочные базары и судьба 2-й ГКБ в Ижевске

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 23 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Минсельхозе Удмуртии подвели итоги работы в 2019 году. производство молока выросло по сравнению с предыдущим годом на 7% и составило 820 тысяч тонн.
Ремонт дорог:
В Ижевске заключили контракты на ремонт дорог в 2020 году. На торгах удалось сэкономить 3,54 млн рублей, в итоге на ремонт направят 488,4 млн.
Старейшая больница:
В Минздраве Удмуртии прокомментировали вопрос о реконструкции 2-й ГКБ Ижевска. На анализ ситуации министерство определило себе полгода.
Детские инфекции:
Ещё один детский сад в Ижевске закрыли за нарушения санитарных норм. Здесь двое малышей заразились кишечной инфекцией.
Новогоднее настроение:
До 31 декабря в Ижевске работают ёлочные базары. «Сусанин» рассказал, как выбрать зелёную красавицу от 350 до 2000 рублей.