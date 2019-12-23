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Итоги дня: инфекция в детском саду, ёлочные базары и судьба 2-й ГКБ в Ижевске

18:00, 23 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: инфекция в детском саду, ёлочные базары и судьба 2-й ГКБ в Ижевске
18:00, 23 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: ИА "Сусанин"
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 23 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Минсельхозе Удмуртии подвели итоги работы в 2019 году. производство молока выросло по сравнению с предыдущим годом на 7% и составило 820 тысяч тонн.

 

Ремонт дорог:

В Ижевске заключили контракты на ремонт дорог в 2020 году. На торгах удалось сэкономить 3,54 млн рублей, в итоге на ремонт направят 488,4 млн.

 

Старейшая больница:

В Минздраве Удмуртии прокомментировали вопрос о реконструкции 2-й ГКБ Ижевска. На анализ ситуации министерство определило себе полгода.

 

Детские инфекции:

Ещё один детский сад в Ижевске закрыли за нарушения санитарных норм. Здесь двое малышей заразились кишечной инфекцией.

 

Новогоднее настроение:

До 31 декабря в Ижевске работают ёлочные базары. «Сусанин» рассказал, как выбрать зелёную красавицу от 350 до 2000 рублей.

18:00, 23 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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