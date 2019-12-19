Итоги дня: госпитализация Александра Соловьева, рост тарифа на капремонт в Удмуртии и подорожание салата «Оливье»

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 19 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что хоккейный клуб «Ижсталь» откажется от сотрудничества с омским «Авангардом». Глава Удмуртии Александр Бречалов оценил этот опыт как неудачный.

Госпитализация:

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали. Также ему продлили срок домашнего ареста до 20 марта 2020 года.

Рост тарифа:

С января 2020 года в Удмуртии вырастет минимальный размер взноса на капремонт. Он составит порядка 8 рублей за 1 квадратный метр.

Принятие бюджета:

Гордума Ижевска утвердила бездефицитный бюджет на 2020 год. Доходы и расходы принятого бюджета составят по 13,7 млрд рублей. Более 10 из них направят на «социалку».

Дорогой салат:

Приготовить салат «Оливье» в Удмуртии стало дороже. За год в республике выросли цены на ингредиенты по классическому рецепту.