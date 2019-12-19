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Итоги дня: госпитализация Александра Соловьева, рост тарифа на капремонт в Удмуртии и подорожание салата «Оливье»

18:00, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: госпитализация Александра Соловьева, рост тарифа на капремонт в Удмуртии и подорожание салата «Оливье»
18:00, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: pixabay.com
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Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 19 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что хоккейный клуб «Ижсталь» откажется от сотрудничества с омским «Авангардом». Глава Удмуртии Александр Бречалов оценил этот опыт как неудачный.

 

Госпитализация:

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали. Также ему продлили срок домашнего ареста до 20 марта 2020 года.

 

Рост тарифа:

С января 2020 года в Удмуртии вырастет минимальный размер взноса на капремонт. Он составит порядка 8 рублей за 1 квадратный метр.

 

Принятие бюджета:

Гордума Ижевска утвердила бездефицитный бюджет на 2020 год. Доходы и расходы принятого бюджета составят по 13,7 млрд рублей. Более 10 из них направят на «социалку».

 

Дорогой салат:

Приготовить салат «Оливье» в Удмуртии стало дороже. За год в республике выросли цены на ингредиенты по классическому рецепту.

18:00, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
149
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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