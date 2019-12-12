Итоги дня: снижение госдолга Удмуртии, нелегальные газовые заправки и возобновление работы столовой «Купола»

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 12 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что у двухлетнего мальчика из Ижевска, спасённого из квартиры с умершей мамой, будет семья. Удалось найти тётю ребенка.

Театр:

Основателя инклюзивного театра кукол «Надежда» из Ижевска Константина Мехрякова наградили медалью «Спешите творить добро». Театр занимается социализацией детей с инвалидностью с 2013 года.

Тайный газ:

В Удмуртии обнаружили сеть незарегистрированных автомобильных газозаправочных станций. Владелец несколько лет зарабатывал на деятельности более 10 газовых заправок.

Обед по расписанию:

Суд разрешил возобновить работу столовой ижевского завода «Купол». В ноябре здесь отравились сотрудники.

Меньше долгов:

За месяц размер государственного долга Удмуртии снизился на полмиллиарда рублей. Теперь он составляет 46 042 млрд рублей.