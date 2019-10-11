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Итоги дня: новый глава Вавожского района, восстановление экосистемы водоёмов Удмуртии и кедры в сквере Ижевска

18:00, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: новый глава Вавожского района, восстановление экосистемы водоёмов Удмуртии и кедры в сквере Ижевска
18:00, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 11 октября, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» рассказали, что власти Ижевска приобрели аэролодку за 1,1 млн рублей для спасения утопающих. Лодка «Ижора 550» уже помогла сотрудникам поисково-спасательной службы спасти 6 человек на акватории Ижевского пруда.

 

Новая рыба:

В водоемы Удмуртии выпустили более 5 000 рыб. Сделали это специалисты по заказу регионального Управтодора после проведения ремонтных и строительных работ в водоохранной зоне.

 

Новый глава:

В Вавожском районе выбрали нового главу. Им стал Олег Овчинников. За его кандидатуру проголосовали 17 депутатов местного райсовета. Место было вакантным с начала сентября.

 

Цветы и деревья:

В сквере имени М.Т. Калашникова в Ижевске высадили 100 кедров и 600 тюльпанов. Количество деревьев символизирует 100-летний юбилей прославленного оружейника.

18:00, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
131
0
#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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