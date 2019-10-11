Итоги дня: новый глава Вавожского района, восстановление экосистемы водоёмов Удмуртии и кедры в сквере Ижевска

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 11 октября, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» рассказали, что власти Ижевска приобрели аэролодку за 1,1 млн рублей для спасения утопающих. Лодка «Ижора 550» уже помогла сотрудникам поисково-спасательной службы спасти 6 человек на акватории Ижевского пруда.

Новая рыба:

В водоемы Удмуртии выпустили более 5 000 рыб. Сделали это специалисты по заказу регионального Управтодора после проведения ремонтных и строительных работ в водоохранной зоне.

Новый глава:

В Вавожском районе выбрали нового главу. Им стал Олег Овчинников. За его кандидатуру проголосовали 17 депутатов местного райсовета. Место было вакантным с начала сентября.

Цветы и деревья:

В сквере имени М.Т. Калашникова в Ижевске высадили 100 кедров и 600 тюльпанов. Количество деревьев символизирует 100-летний юбилей прославленного оружейника.