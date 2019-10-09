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Итоги дня: гибель оленёнка в зоопарке Удмуртии, прививки от бешенства и финишная прямая на выборах главы Вавожского района

18:00, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: гибель оленёнка в зоопарке Удмуртии, прививки от бешенства и финишная прямая на выборах главы Вавожского района
18:00, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: пресс-служба Зоопарка Удмуртии
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Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 9 октября, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» рассказали, что четырёхмесячный северный олень погиб в зоопарке Удмуртии. Причиной смерти животного стало переедание и наличие инородных предметов в желудке. По мнению сотрудников учреждения, это произошло из-за того, что посетители бесконтрольно подкармливают животных, не смотря на запреты.

 

Дополнительные автобусы:

Дополнительные рейсы автобусов к Южному и Хохряковскому кладбищам Ижевска отправятся в пятницу, 12 октября. Этот день в православном календаре назван «родительской субботой».

 

Здоровье животных:

В Ижевске начали ставить бесплатные прививки от бешенства домашним животным. Ветеринары приедут в каждый район города. Расписание и места вакцинации на нашем сайте.

 

Глава района:

В Удмуртии определились два претендента на пост главы Вавожского района. В пятницу, 11 октября, состоится сессия Совета депутатов района, на которой депутаты выберут нового руководителя муниципалитета.

18:00, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
176
0
#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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