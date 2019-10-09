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Дождь со снегом ожидается в Удмуртии в среду

07:15, 09 октября, 2019
Ксения Чернова
Дождь со снегом ожидается в Удмуртии в среду
07:15, 09 октября, 2019
Ксения Чернова
197
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия
Фото: pxhere.com
197
0

Днем будет не теплее +2, +7 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Дождь со снегом ожидается в Удмуртии в среду, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Облачно с прояснениями. Днем временами небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя со снегом», - рассказали синоптики.

Днем будет не теплее +2, +7 градусов по Цельсию. Стоит отметить, что среда и четверг, 10 октября, станут самыми холодными днями на этой неделе. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -2 градусов по Цельсию.

07:15, 09 октября, 2019
Ксения Чернова
197
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия

 

 

 


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