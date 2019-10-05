У талисмана первенства Европы по дзюдо в Ижевске появился Инстаграм

Талисманом соревнований является речной бобр по имени Дан.

Ижевск. Удмуртия. У талисмана первенства Европы по дзюдо, которое пройдет в Ижевске, появилась страница в Инстаграме. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Талисманом первенства стал речной бобр по имени Дан. На первой публикации в Инстаграме он изображен в белом кимоно борца дзюдо с черным поясом.

«Также он имеет модную взъерошенную стрижку и металлического цвета хвост», - отмечается в сообщении.

Напомним, международный турнир пройдет в ижевском ледовом дворце «Олимпиец» с 1 по 3 ноября. Участие в нем примут около 300 спортсменов из 30 стран. Им предстоит разыграть 14 комплектов медалей.