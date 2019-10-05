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У талисмана первенства Европы по дзюдо в Ижевске появился Инстаграм

13:30, 05 октября, 2019
Ксения Чернова
У талисмана первенства Европы по дзюдо в Ижевске появился Инстаграм
13:30, 05 октября, 2019
Ксения Чернова
332
0
#спорт\n#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: instagram.com/bobr_dan_18
332
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Талисманом соревнований является речной бобр по имени Дан.

Ижевск. Удмуртия. У талисмана первенства Европы по дзюдо, которое пройдет в Ижевске, появилась страница в Инстаграме. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Талисманом первенства стал речной бобр по имени Дан. На первой публикации в Инстаграме он изображен в белом кимоно борца дзюдо с черным поясом.

«Также он имеет модную взъерошенную стрижку и металлического цвета хвост», - отмечается в сообщении.

Напомним, международный турнир пройдет в ижевском ледовом дворце «Олимпиец» с 1 по 3 ноября. Участие в нем примут около 300 спортсменов из 30 стран. Им предстоит разыграть 14 комплектов медалей.

13:30, 05 октября, 2019
Ксения Чернова
332
0
#спорт\n#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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