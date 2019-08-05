В четверг воздух прогреется до +15, +20 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Дожди и небольшое потепление ожидаются в Удмуртии на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

К республике приближается активный южный циклон, который и принес сильные осадки. Дожди будут лить и во вторник, 6 августа. Ближайшей ночью и завтра днем усилится ветер.

«В среду дожди примут локальный и кратковременный характер, а в четверг вероятность осадков наименьшая», – отметили синоптики.

Во вторник будет не теплее +9, +14 градусов по Цельсию, в среду – до +17 градусов, а в четверг воздух прогреется до +15, +20 градусов.