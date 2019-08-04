  • $ 64.64 ↑
  • € 71.71 ↑

Первую тысячу гектаров зерновых обмолотили в Удмуртии

10:33, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Первую тысячу гектаров зерновых обмолотили в Удмуртии
10:33, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
199
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
199
0

Средняя урожайность составила 33 центнера с гектара.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наступил самый пик полевой страды, когда селяне одновременно заготавливают корма, приступают к уборке хлебов и начинают сев озимых культур. По сообщению Минсельхоза республики, в регионе на кормовые цели скошено 73% запланированных к укосу угодий – 301,2 тыс. га из 413,3 тыс. га.

 

Сена заготовлено 105 тыс. тонн (59% от потребности), сенажа – 761,6 тыс. тонн (97%), силосной массы заложено в объеме 750,7 тыс. тонн (48%). К уборочной кампании приступили Алнашский, Воткинский, Каракулинский, Красногорский, Малопургинский, Селтинский и Юкаменский районы. На сегодня обмолочено более 1,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Намолочены первые 1,3 тыс. тонн зерна урожая 2019 года при средней урожайности 33 ц/га (в прошлом году – 24,0 ц/га). При этом первые обмолоченные гектары зерновых в Малопургинском районе дали урожайность 34,0 ц/га.

По оперативным данным на 2 августа, лён вытереблен на 765 га, что составляет 19% от всей площади, отданной под эту культуру в текущем году. Кроме того, к посеву озимых уже приступили в Юкаменском районе, в ООО «Луч» и СПК «Нива». В ООО «Маяк», ООО «Родина» и СПК «Нива» приступили к зяблевой вспашке.

Всего под урожай 2020 года предстоит посеять 53,1 тыс. га озимых зерновых культур.

10:33, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
199
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Продолжительные дожди придут в Удмуртию

12:35, 31 июля, 2019
2882

Девять человек, в том числе пять детей, пострадали в аварии в Удмуртии

2770
16:25, 29 июля, 2019

Министр здравоохранения Удмуртии покинул свой пост

2656
09:14, 02 августа, 2019

Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото

2443
11:41, 30 июля, 2019

Горячую воду отключат на две недели в ряде домов Ижевска

2358
12:47, 29 июля, 2019

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
5768

Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

1361
17:40, 01 августа, 2019

Умер российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза

1100
14:44, 28 июля, 2019

Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

1041
10:50, 30 июля, 2019

Пятисантиметровые летающие тараканы появились в Сочи

925
09:24, 31 июля, 2019

Израиль испытал комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

16:54, 28 июля, 2019
1106

Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

1010
18:10, 31 июля, 2019

В Канаде нашли окаменелости древнего хищника

933
14:25, 31 июля, 2019

Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

898
10:33, 03 августа, 2019

Пьяный посетитель зоопарка в Казахстане оседлал жирафа

832
16:20, 29 июля, 2019