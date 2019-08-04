Первую тысячу гектаров зерновых обмолотили в Удмуртии

Средняя урожайность составила 33 центнера с гектара.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наступил самый пик полевой страды, когда селяне одновременно заготавливают корма, приступают к уборке хлебов и начинают сев озимых культур. По сообщению Минсельхоза республики, в регионе на кормовые цели скошено 73% запланированных к укосу угодий – 301,2 тыс. га из 413,3 тыс. га.

Сена заготовлено 105 тыс. тонн (59% от потребности), сенажа – 761,6 тыс. тонн (97%), силосной массы заложено в объеме 750,7 тыс. тонн (48%). К уборочной кампании приступили Алнашский, Воткинский, Каракулинский, Красногорский, Малопургинский, Селтинский и Юкаменский районы. На сегодня обмолочено более 1,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Намолочены первые 1,3 тыс. тонн зерна урожая 2019 года при средней урожайности 33 ц/га (в прошлом году – 24,0 ц/га). При этом первые обмолоченные гектары зерновых в Малопургинском районе дали урожайность 34,0 ц/га.

По оперативным данным на 2 августа, лён вытереблен на 765 га, что составляет 19% от всей площади, отданной под эту культуру в текущем году. Кроме того, к посеву озимых уже приступили в Юкаменском районе, в ООО «Луч» и СПК «Нива». В ООО «Маяк», ООО «Родина» и СПК «Нива» приступили к зяблевой вспашке.

Всего под урожай 2020 года предстоит посеять 53,1 тыс. га озимых зерновых культур.