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Жилье на первичном рынке в Удмуртии подорожало на 3,6%

10:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
Жилье на первичном рынке в Удмуртии подорожало на 3,6%
10:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости\n#рынок\n#квартиры
Фото: pixabay.com
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Республика стала лидером в Приволжском федеральном округе по росту цен на «первичку».

Ижевск. Удмуртия. За второй квартал 2019 года жилье на первичном рынке в Удмуртии подорожало на 3,6%. По данным Удмуртстата, республика стала лидером в Приволжском федеральном округе по росту цен в этой категории.

Средняя цена квадратного метра в «первичке» в регионе составила 50,6 тыс. рублей за кв.м. Это 4 место в ПФО по убыванию цены. Самая дорогая «первичка» в Татарстане – 65,5 тыс. рублей за кв.м., самая дешёвая в Марий Эл – 38 тыс. рублей.

Что касается цен на вторичное жилье, то здесь Удмуртия стала пятой среди регионов Приволжья (46,4 тыс. рублей за кв.м). Как и на первичном рынке, первое место по данному показателю с ценой 69,3 тыс. рублей за кв.м также занимает Татарстан, а дешевле всего можно купить такую квартиру в Республике Марий Эл (37,1 тыс. рублей за кв.м).

10:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
102
0
#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости\n#рынок\n#квартиры

 

 

 


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