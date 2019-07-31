Республика стала лидером в Приволжском федеральном округе по росту цен на «первичку».

Ижевск. Удмуртия. За второй квартал 2019 года жилье на первичном рынке в Удмуртии подорожало на 3,6%. По данным Удмуртстата, республика стала лидером в Приволжском федеральном округе по росту цен в этой категории.

Средняя цена квадратного метра в «первичке» в регионе составила 50,6 тыс. рублей за кв.м. Это 4 место в ПФО по убыванию цены. Самая дорогая «первичка» в Татарстане – 65,5 тыс. рублей за кв.м., самая дешёвая в Марий Эл – 38 тыс. рублей.

Что касается цен на вторичное жилье, то здесь Удмуртия стала пятой среди регионов Приволжья (46,4 тыс. рублей за кв.м). Как и на первичном рынке, первое место по данному показателю с ценой 69,3 тыс. рублей за кв.м также занимает Татарстан, а дешевле всего можно купить такую квартиру в Республике Марий Эл (37,1 тыс. рублей за кв.м).