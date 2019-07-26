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Пивбар закрыли в Глазове после жалобы соседей

14:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
Пивбар закрыли в Глазове после жалобы соседей
14:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
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#Роспотребнадзор\n#Глазов\n#Удмуртия\n#кафе
Фото: pixabay.com
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Работу заведения приостановили на 90 суток.

Глазов. Удмуртия. В Глазове временно закрыли бар «Точка Пи». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В июне с жалобой на заведение обратились жильцы близлежащих домов. По их словам, в баре нарушаются санитарные нормы. В ходе внеплановой проверки факты подтвердились.

Так, в баре нет системы вентиляции, нарушены правила дезинфекции подсобных и производственных помещений, для сотрудников не оборудованы раздевалки, вход в бар и загрузка товара осуществляется под окнами жилых квартир, для персонала нет отдельного туалета, отсутствуют контейнеры для мусора.

Отметим, такие нарушения могут вызвать инфекционные заболевания.

Специалистами Роспотребнадзора был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд приостановил работу заведения на 90 суток.

14:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
392
0
#Роспотребнадзор\n#Глазов\n#Удмуртия\n#кафе

 

 

 


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