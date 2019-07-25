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Фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest» в четвертый раз пройдет в Удмуртии

16:52, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
Фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest» в четвертый раз пройдет в Удмуртии
16:52, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#удмуртская культура
Фото: vk.com/ludorvay
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Праздник состоится 17 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет IV международный фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest». Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится 17 августа с 12:00 в музее-заповеднике «Лудорвай».

Участниками праздника станут фольклорные коллективы из Удмуртии и Карелии, а также артисты из Эстонии и Финляндии – фолк-группа «Väägvere külakapell», коллектив «Satumma» (Петрозаводск).

Также в рамках фестиваля проведут музыкальный конкурс среди вокальных, инструментальных и танцевальных ансамблей, сольных исполнителей.

Кроме того, в музее будет работать продуктовая ярмарка и деревня мастеров декоративно-прикладного искусства.

16:52, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
528
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#удмуртская культура

 

 

 


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