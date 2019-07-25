Фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest» в четвертый раз пройдет в Удмуртии

Праздник состоится 17 августа в музее-заповеднике «Лудорвай».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет IV международный фестиваль деревенской культуры «Гурт-Fest». Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится 17 августа с 12:00 в музее-заповеднике «Лудорвай».

Участниками праздника станут фольклорные коллективы из Удмуртии и Карелии, а также артисты из Эстонии и Финляндии – фолк-группа «Väägvere külakapell», коллектив «Satumma» (Петрозаводск).

Также в рамках фестиваля проведут музыкальный конкурс среди вокальных, инструментальных и танцевальных ансамблей, сольных исполнителей.

Кроме того, в музее будет работать продуктовая ярмарка и деревня мастеров декоративно-прикладного искусства.