Открытие выставки в Глазове, бессрочный маткапитал и смерть Рутгера Хауэра: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро четверга, 25 июля, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Красота «северной столицы»

В Глазовском краеведческом музее открылась выставка «Глазов глазами глазовчан». Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

«Приходите в наш краеведческий музей взглянуть на "Глазов глазами глазовчан"... Она про город, конечно. И про любовь. На картинах глазовских художников город красив, таинственен, уютен, трогательно любим. Сквозь время и расстояние художники видят его душу. И она прекрасна», — написал Коновалов.

На выставке представлены картины из фондов музея, клуба «Открой в себе художника» и частных коллекций. Возрастное ограничение 12+

Материнский капитал

Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной. Об этом сообщил замглавы Министерства труда Алексей Вовченко, передаёт РБК со ссылкой на РИА Новости.

По словам Вовченко, маткапитал должен стать не только бессрочной мерой, но и более существенной. Вовченко добавил, что его размер должен постоянно индексироваться, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».

Напомним, в конце апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила президенту Владимиру Путину продлить программу материнского капитала на период действия концепции демографической политики. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала в апреле, что в правительстве обсуждается возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка.

Отметим, что изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. рублей. С 2016 года индексацию приостановили. Министр труда Максим Топилин сообщил, что с 2020 года возобновится индексация маткапитала, размер которого достигнет около 470 тыс. рублей.

Уход легенды

Знаменитый голливудский актёр Рутгер Хауэр скончался в Нидерландах на 76-м году жизни. Об этом сообщило RT вечером в среду, 24 июля.

Агент актёра Стив Кенис сообщил, что Хауэр умер после непродолжительной болезни ещё 19 июля, а 24 числа прошли его похороны. Мировое признание актёру принесло многолетнее сотрудничество с режиссёром Полом Верховеном, после чего в 1980-х он отправился покорять Голливуд. Среди самых известных его работ — роли в картинах «Бегущий по лезвию», «Слепая ярость» и «Побег из Собибора». За последнюю из них — экранизацию книги Ричарда Рашке — Хауэр удостоился премии «Золотой глобус».





Кадр из фильма «Бэтмен: Начало» (2005)