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Министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов навестил полицейских в Дагестане

14:03, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
14:03, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
216
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#Ижевск\n#полиция\n#Дагестан\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Он проверил условия службы удмуртских полицейских, провел совещание, отличившимся сотрудникам вручил звания и ведомственные награды.

Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов посетил полицейских, которые находящихся в командировке в Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Попов побывал в расположении сводного отряда МВД по Удмуртской Республике в городе Буйнакск. Он проверил условия службы удмуртских полицейских, провел совещание с руководством оперативной группы, вручил отличившимся сотрудникам специальные звания и ведомственные награды.

Также министр встретился с руководителем временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России Владимиром Домашевым, начальником ВОГ МВД России в Республике Дагестан Сергеем Корнюшенко, министром внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашидом Магомедовым, руководством ОМВД России по городу Буйнакску и Буйнакскому району.

Напомним, с декабря 2018 года в Буйнакске служат около 100 сотрудников МВД по Удмуртии.

14:03, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
216
0
#Ижевск\n#полиция\n#Дагестан\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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