Министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов навестил полицейских в Дагестане

Он проверил условия службы удмуртских полицейских, провел совещание, отличившимся сотрудникам вручил звания и ведомственные награды.

Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов посетил полицейских, которые находящихся в командировке в Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Попов побывал в расположении сводного отряда МВД по Удмуртской Республике в городе Буйнакск. Он проверил условия службы удмуртских полицейских, провел совещание с руководством оперативной группы, вручил отличившимся сотрудникам специальные звания и ведомственные награды.

Также министр встретился с руководителем временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России Владимиром Домашевым, начальником ВОГ МВД России в Республике Дагестан Сергеем Корнюшенко, министром внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашидом Магомедовым, руководством ОМВД России по городу Буйнакску и Буйнакскому району.

Напомним, с декабря 2018 года в Буйнакске служат около 100 сотрудников МВД по Удмуртии.