Днём в регионе местами ожидается небольшой снег.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание пришло в Удмуртию в ночь на среду, 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём в регионе местами ожидается небольшой снег. Из-за предшествующего похолодания на дорогах образовалась гололедица, а потому пешеходам и автолюбителям надо быть особенно внимательными.

Минувшей ночью скорость порывов ветра достигала 15-18 метров в секунду, днём будет спокойнее – всего 8-13 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше -4, +1 градусов по Цельсию.