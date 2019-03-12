На территории Удмуртии вновь усилится ветер

В ночь с 12 на 13 марта его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь ожидается усиление ветра. Как сообщили в администрации Ижевска со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, в ночь с 12 на 13 марта порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Также синоптики обращают внимание жителей на гололедицу на дорогах.

14 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, скорость северо-восточного ветра снизится до 3-8 метров в секунду, днем ветер сменится на северо-западный, его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8,-10 градусов, днем -1,-3 градуса. На дорогах также гололедица.

15 марта - переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью -7,-9 градусов.