play
pause
  • $ 66.08 ↑
  • € 74.29 ↓

На территории Удмуртии вновь усилится ветер

12:10, 12 марта, 2019
Георгий Поветкин
12:10, 12 марта, 2019
Георгий Поветкин
84
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
84
0

В ночь с 12 на 13 марта его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь ожидается усиление ветра. Как сообщили в администрации Ижевска со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, в ночь с 12 на 13 марта порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Также синоптики обращают внимание жителей на гололедицу на дорогах.

14 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, скорость северо-восточного ветра снизится до 3-8 метров в секунду, днем ветер сменится на северо-западный, его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8,-10 градусов, днем -1,-3 градуса. На дорогах также гололедица.

15 марта - переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью -7,-9 градусов.

12:10, 12 марта, 2019
Георгий Поветкин
84
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

14:08, 06 марта, 2019
3407

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

3290
13:10, 05 марта, 2019

На Удмуртию вновь надвигается снегопад

3123
13:50, 05 марта, 2019

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

2422
13:20, 09 марта, 2019

Трое детей пропали в Ижевске за день

2182
13:40, 06 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
3325

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1741
17:36, 05 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1406
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

1024
18:26, 05 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

929
16:05, 06 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
2182

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1958
09:50, 05 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

1276
12:44, 11 марта, 2019

Россиянку признали виновной в похищении собственных детей в США

827
10:37, 07 марта, 2019

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

757
15:37, 10 марта, 2019