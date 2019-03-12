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Взрывные работы на реках Удмуртии начнутся во второй половине марта

10:50, 12 марта, 2019
10:50, 12 марта, 2019
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#МЧС\n#Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия
Фото: спасатели-удмуртия.рф
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Пик прохождения паводка на водных объектах республики в 2019 году ожидается ориентировочно с 10 по 20 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Взрывные работы на реках Удмуртии начнутся во второй половине марта. При этом пик прохождения паводка на водных объектах республики в 2019 году ожидается ориентировочно с 10 по 20 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В зону возможного подтопления могут попасть 24 населенных пункта с населением более 5,5 тыс. человек.

«При этом на территории республики отсутствуют населённые пункты, которые в результате подъёма воды могут быть изолированы от инфраструктуры», - уточнили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что для контроля за прохождением половодья спланировали работу 59 оперативных групп муниципальных администраций и местных служб пожарно-спасательных гарнизонов республики.

10:50, 12 марта, 2019
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#МЧС\n#Ижевск\n#паводок\n#Удмуртия

 

 

 


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