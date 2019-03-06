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В Удмуртии изготовили и успешно испытали агрегат для безопасной посадки на Марс

12:55, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
12:55, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
204
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#технологии\n#Сарапул\n#космос\n#изобретения\n#новые технологии
Фото: pixabay.com
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Регулятор тяги жидкостного ракетного двигателя предназначен для российского десантного модуля международной исследовательской миссии «ЭкзоМарс – 2020».

Сарапул. На Сарапульском электрогенераторном заводе изготовили и успешно испытали регулятор тяги для жидкостного ракетного двигателя. Агрегат позволит российскому десантному модулю международной исследовательской миссии «ЭкзоМарс – 2020» совершить безопасную посадку на Марс, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Нашим предприятием изготовлены, испытаны и отправлены заказчику опытные образцы изделий. Сарапульский привод РТ обеспечивает нужную скорость факела ракетного регулятора, изменяя мощность вектора тяги в зависимости от условий, что позволит спускаемому аппарату совершить плавную посадку непосредственно на поверхность планеты Марс», — сказал генеральный директор «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

Отметим, что «ЭкзоМарс-2020» — это российско-европейский проект по исследованию поверхности, атмосферы и климата «красной планеты». С европейской стороны проект предусматривает разработку перелетного модуля и марсохода, а с российской – десантного модуля с посадочной платформой, которая должна проработать на «красной планете» в течение года.

Наша справка: АО «Сарапульский электрогенераторный завод» – производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также – гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.

12:55, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
204
0
#технологии\n#Сарапул\n#космос\n#изобретения\n#новые технологии

 

 

 


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