Дополнительный поезд будет курсировать между Ижевском и Москвой в мартовские праздники

Отправление из Ижевска 7 и 10 марта в 02:05.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительный поезд Ижевск – Москва будет курсировать в праздничные дни марта. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Поезд №231/232 отправится из Ижевска 7 и 10 марта в 02:05, прибытие в Москву 7 марта в 21:57 и 10 марта в 21:39. Отправление из Москвы 8 и 11 марта в 02:40, прибытие в Ижевск 9 и 12 марта соответственно в 01:35. В расписании указано местное время.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».