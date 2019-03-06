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Дополнительный поезд будет курсировать между Ижевском и Москвой в мартовские праздники

09:00, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
09:00, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
123
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#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#поезда\n#праздники\n#праздник
Фото: pixabay.com
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Отправление из Ижевска 7 и 10 марта в 02:05.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительный поезд Ижевск – Москва будет курсировать в праздничные дни марта. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Поезд №231/232 отправится из Ижевска 7 и 10 марта в 02:05, прибытие в Москву 7 марта в 21:57 и 10 марта в 21:39. Отправление из Москвы 8 и 11 марта в 02:40, прибытие в Ижевск 9 и 12 марта соответственно в 01:35. В расписании указано местное время.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

09:00, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
123
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#поезда\n#праздники\n#праздник

 

 

 


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