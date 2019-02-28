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Автолюбителей Удмуртии попросили воздержаться от поездок

15:45, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
15:45, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
126
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#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
Фото: pxhere.com
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Синоптики прогнозируют усиление снегопадов к концу недели.

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей Удмуртии попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, из-за снегопадов на дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Кроме того, осадки ухудшат видимость. Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию, сбрасывать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Также не стоит выезжать на загородные трассы без необходимости.

«Будьте особо внимательны, не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности!» - призывают стражи порядка.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали усиление снегопадов к концу недели.

15:45, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
126
0
#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

 

 

 


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