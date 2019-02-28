Планы властей Удмуртии на ремонт больниц, драка министра с полицейским в России и украинцы на Луне: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Информационное агентство «Сусанин» встречает последний день зимы, 28 февраля, традиционным обзором новостей.

Благие намерения

Власти Удмуртии планируют отремонтировать 91 медицинский объект. Как написал на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, это 20 больниц, 8 врачебных амбулаторий и 63 ФАПа.

«В Глазове в Детской поликлинике № 2 своими глазами увидел необходимость скорейшей реализации этой задачи. Здание 1985 года постройки, встроенное помещение на первом этаже многоквартирного жилого дома. Последний ремонт проводился более 15 лет назад, многие кабинеты не используются из-за непригодного состояния. Если срочно не принять меры - мы можем потерять поликлинику из-за несоответствия санитарным правилам и нормам», — написал Бречалов.

Он заверил, что в 2019 году в республике отремонтируют: Балезинскую районную больницу (ремонт кровли); Вавожскую РБ (замена окон, инженерное оборудование, внутренняя отделка); Селтинскую РБ (замена окон, ремонт систем вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, замена полов и частичная отделка помещений); Воткинскую амбулаторию в поселке Новый (ремонт кровли, замена окон, инженерное оборудование, внутренняя отделка); Республиканский госпиталь для ветеранов войн (ремонт кровли, замена окон, ремонт инженерного оборудования, фундамента и внутренняя отделка).

Напомним, ранее руководитель Минздрава Удмуртии анонсировал, что строительство новой взрослой поликлиники в Воткинске может начаться в 2020 году.

Драка на ростовской дороге

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян были избиты сотрудниками ГИБДД в Ростовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу крымского Минстроя передаёт РИА Новости.

В ростовской же полиции утверждают, что это чиновник напал на сотрудника ГИБДД. Ведомство проводит проверки после инцидента.

«Сотрудники ДПС остановили мой автомобиль, но вместо стандартных проверочных мероприятий начали вести себя вызывающе и позволяли себе некорректный тон. Они не знали, что перед ними должностные лица», — сказал РИА Новости Храмов.

По словам министра, в поездке из Москвы в Крым его сопровождал начальник службы капитального строительства республики Карлен Петросян, который также стал свидетелем и участником инцидента.

«Своих удостоверений госслужащих мы не доставали, на замечания вести себя сдержанно и не дискредитировать органы внутренних дел последовали только агрессивное поведение и рукоприкладство. Когда мы поняли, что ситуация выходит из-под контроля, были вынуждены вызвать наряд полиции. Превышать должностные полномочия не позволено никому», — сказал министр.

Как сообщает пресс-служба крымского Минстроя, автомобиль министра BMW X5 был остановлен по причине того, что государственный номер был в снегу и плохо читался. Сотрудники ДПС, по данным пресс-службы, в некорректной форме предложили Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкоголя и наркотиков, но, получив отказ, начали «проявлять агрессию и заставлять раздеться».

В главном управлении МВД по Ростовской области заявляют, что пассажир упомянутого автомобиля несколько раз ударил сотрудника ДПС, при этом водитель в инциденте не участвовал. По данным полиции, полицейские остановили на трассе М-4 «Дон» машину BMW «с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства».

«Во время составления административного материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского», — говорится в сообщении управления МВД.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что за рулем был Храмов, он был оштрафован на 500 рублей за нарушение правил тонировки.

После инцидента водитель и пассажир машины были отправлены на медицинское освидетельствование, алкогольного либо наркотического опьянения установлено не было, отметили в областном главке МВД.

«В настоящее время следственными органами проводится процессуальная проверка действий пассажира иномарки. Кроме того, проверку законности действий сотрудников полиции проводят сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области», — сообщает полиция.

Украинцы на Луне

НАСА заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщило в среду, 27 февраля, посольство Украины в США.

Сообщается, что об этом шла речь на встрече посла Украины в США Валерия Чалого с главой НАСА Джимом Брайденстайном.

«Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив НАСА. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

По данным посольства, стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизацию двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках соответствующей украино-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

«Была достигнута договоренность о подготовке к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в сообщении.

Также стороны отметили значительные перспективы углубления двустороннего сотрудничества, отметив положительные примеры украино-американского взаимодействия в космической сфере, одним из которых является проект «Антарес».