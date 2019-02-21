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В состав управления МВД по Ижевску войдет отдельный батальон ДПС по Удмуртии

13:42, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
13:42, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
229
0
#МВД\n#безопасность\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС
229
0

Об изменениях в структуре ведомства рассказал начальник управления МВД России по Ижевску, полковник полиции Фато Мгои.

Ижевск. Удмуртия. В структуре управления МВД России по Ижевску произойдут изменения. Об этом в своём докладе на сессии Гордумы рассказал начальник управления, полковник полиции Фато Мгои.

По его словам, 1 марта 2019 года к управлению МВД России по Ижевску присоединят батальон дорожно-постовой службы ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Также в подчинение УМВД по Ижевску переведён отдел полиции №5 по обслуживанию территории Индустриального района.

Мгои добавил, что подобные изменения происходят не только в Удмуртии, а по всей России.

«Безопасность дорожного движения обозначена одной из приоритетных направлений нашей работы», - сказал начальник управления.

Отметим, что в 2018 году в Ижевске зарегистрировано 967 ДТП с пострадавшими , в результате которых 20 человек погибли.

13:42, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
229
0
#МВД\n#безопасность\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС

 

 

 


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